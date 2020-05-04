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Haberler İzmir İzmirliler sokağa çıkma yasağının ardından benzinliklere koştu

İzmirliler sokağa çıkma yasağının ardından benzinliklere koştu

tedbirleri kapsamında ve 'ta uygulanan gece yarısı sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte İzmirliler istasyonlarındaki marketlere akın etti. Vatandaşlar marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştururken bazılarının maske takmaması da dikkati çekti.

İzmirliler sokağa çıkma yasağının ardından benzinliklere koştu

04.05.2020, 08:51 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020,09:07

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından izmirliler benzinlik marketlerine akın etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona ermesinin ardından İzmirliler benzinlik istasyonlarındaki marketlere koştu. Sigara ve içeçek ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruklardaki bazı vatandaşların maske takmaması da dikkat çekti.

DHA

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