Kazazedeye şemsiyeli koruma

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı. T.B yönetimindeki 52 K 5742 plakalı kamyonla Harun Çavdar'ın (26) kullandığı 35 ZTU 90 plakalı motosiklet, Hürriyet Mahallesi Beşgöz Caddesi ile Talatpaşa Caddesi'nin kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada sürücü Çavdar ile arkasındaki Mehmet Ali Yılmaz (26) yaralandı. Kamyon sürücüsü kaza yerinden uzaklaştı. Çavdar, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Evinin balkonundan kazayı gören Nevzat Yılmaz, kaldırımda ambulans bekleyen yaralı Mehmet Ali Yılmaz'ın yağmurda ıslandığını görünce şemsiyesiyle yardımına koştu. Daha sonra yakalanan sürücü T.B. gözaltına alındı. Öte yandan hayatını kaybeden Harun Çavdar'ın nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

SEVAL KONURALP