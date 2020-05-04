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Haberler İzmir Uyuşturucu tacirleri jandarmaya yakalandı

tacirleri jandarmaya yakalandı

Uyuşturucu tacirleri jandarmaya yakalandı
Giriş Tarihi: 4.5.2020

İzmir'in Beydağ İlçesi Eğridere Mahallesi'nde yol uygulamasında durdurulan araçtaki sürücü A.A, yanında bulunan E.D ve V. K'nin hareketlerinden şüphelenen jandarma, sürücü A.A'nın bir poşeti sakladığını fark etmesi üzerine araçta arama yaptı. Yapılan aramada 312 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen A.A, E.D ve V.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SEVAL KONURALP

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