İzmir'de, lösemi teşhisi konulduktan sonra yaklaşık iki ay önce kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Burak Kaya (13), günlerini hastane odasında geçiriyor. Burak'ın öğrenim gördüğü okulun öğretmenleri ve arkadaşları, ona moral vermek için bir video hazırladı.

İYİ DİLEKLERİNİ İLETTİLER

Her biri evlerinden çektikleri videolarla Burak'a sevgilerini ve iyi dileklerini ileten öğretmenler, onun bir an önce iyileşmesini istediklerini söyledi. Video, 'Burak'a sevgiler' başlığıyla sosyal medyadan da paylaşıldı. Öğretmen Zeynep Yılmaz, "Kendisini çok seviyor, bu süreçte güçlü olmasını ve bir an önce aramıza dönmesini istiyoruz. Ona, tedavi gördüğü günlerde yanında olduğumuzu hissettirmek için bir video hazırladık" dedi.