Çekirge istilasıyla kimyasal mücadele

Domates, biber, kavun ve karpuz gibi mahsulleri talan eden çekirgeler, büyük paniğe neden oldu. Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Tıraş, ovada yerel bir çekirge türünün popülasyonunda artış olduğu ihbarı üzerine ekiplerinin sahada araştırma yaptığını belirterek, "Yeşil çekirge dediğimiz çekirgelerin işgaline karşı ilaçlama kararı verildi. İlaçlar Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından temin edildi. Köylülerin desteği ve Tire İlçe Ziraat Odası'nın da katılımıyla yarın için ilaçlama programı yaptık. İlaçlamadan sonra popülasyonun kontrol altına alınacağını düşünüyoruz" dedi.

DOĞAYA ZARAR VERMEYECEK

Üreticinin dağlık alanlarda drone ile ilaçlama yapılması yönündeki taleplerine ilişkinse Tıraş, "Havadan ilaçlama zararlı canlılarla birlikte doğadaki diğer canlıları da öldürdüğü ve doğaya zarar verdiği için yasaklandı. Traktörlerin arkasına takılan aparatlarla ilaçlamamızı 800 dekarlık bir alanda yapacağız. Takibi yapılarak kalan 400 dekar alan da gerekirse ilaçlanacak" diye konuştu.

BİRİNDEN 70 TANE ÜRÜYOR

Mahsulü zarar gören çiftçilerden Asım Atalay (40), çekirgelerin çok hızlı ürediğine dikkat çekerek, "Tepeleri, dağları, ekili arazileri sarmış durumdalar. kalıyor. Bir tanesinden 70 tane ürüyor. Tepedeki otlar kuruyunca ovaya indiler ve yeşil mahsullere saldırdılar. Üreticinin hasarı büyük" dedi. Üreticilerden Tevfik Cerit (58) ise çekirge istilasından dolayı çok zarar ettiğini kaydederek, "Bu sene domatesi ekmemin ardından yemeye başladılar. Dört kez ilaçlama yaptım ama 500 dekar alanı talan ettiler. Domatesi, biberi yiyorlar, bir tek sapı tesi durum değişmedi. 90 dönüm arazime ekili tüm ürünleri talan ettiler" dedi.