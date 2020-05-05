ALİAĞA
05.05.2020 08:00 12:00 AG ARIZA BAKIM ONARIM NEDENİYLE ÇITAK MAHALLESİ, FATİH, KÖPRÜLÜ, BALABAN, CEVİZLİ, MEHMET AKİF, YILDIZ, DEĞİRMEN, BALABAN, ŞİRİN, GÜVENDİK SOKAKLARI, VATAN CADDESİ VE CİVARLARI
05.05.2020 12:00 14:00 AG ARIZA BAKIM ONARIM NEDENİYLE GÜZELHİSAR KÖYÜ, OLUKLU ÇEŞME, ÇARŞI, SEYHAN SOKAKLARI, MERKEZ CADDESİ, TEPE1 SOKAĞI, KÜLTÜR, MERKEZ CADDESİ, ÇAMALTI SOKAK VE CİVARLARI
İzmir'de elektrik kesintisi 5 Mayıs Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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