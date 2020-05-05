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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 5 Mayıs Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 5 Mayıs Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Bugün 'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde olacağını merak ediyor. bugünün kesinti raporunu yayınladı. İşte 5 Mayıs Salı detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 5 Mayıs Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

05.05.2020, 09:33

ALİAĞA
05.05.2020 08:00 12:00 AG ARIZA BAKIM ONARIM NEDENİYLE ÇITAK MAHALLESİ, FATİH, KÖPRÜLÜ, BALABAN, CEVİZLİ, MEHMET AKİF, YILDIZ, DEĞİRMEN, BALABAN, ŞİRİN, GÜVENDİK SOKAKLARI, VATAN CADDESİ VE CİVARLARI

05.05.2020 12:00 14:00 AG ARIZA BAKIM ONARIM NEDENİYLE GÜZELHİSAR KÖYÜ, OLUKLU ÇEŞME, ÇARŞI, SEYHAN SOKAKLARI, MERKEZ CADDESİ, TEPE1 SOKAĞI, KÜLTÜR, MERKEZ CADDESİ, ÇAMALTI SOKAK VE CİVARLARI

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