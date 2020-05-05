Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 5 Mayıs Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintisi 5 Mayıs Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintilerin hangi ilçelerde olacağını merak ediyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti raporunu yayınladı. İşte 5 Mayıs Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...