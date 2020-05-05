İzmir'de korkunç şekilde bulundu! Ailesi her yerde onu arıyordu

İzmir'in Konak ilçesinde, ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu Sedat Özcan'ın (48) denizde, cansız bedeni bulundu.







Konak ilçesi Pasaport iskelesi yakınında suda bir kişinin olduğunu gören bir vatandaş, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen deniz polisi, öldüğü belirlenen kişinin cansız bedenini kıyıya çıkarttı. Üzerinden çıkan kimlikte cesedin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Sedat Özcan'a ait olduğu saptandı.





Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan Özcan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.