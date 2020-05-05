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Haberler İzmir İzmir'de korkunç şekilde bulundu! Ailesi her yerde onu arıyordu

'de korkunç şekilde bulundu! Ailesi her yerde onu arıyordu

'in Konak ilçesinde denizden kayıp olarak aranan kişinin cesedi çıkarıldı. Vatandaşın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, iskelesine çıkartılan cesedin, bir süredir kayıp olarak aranan 'a (48) ait olduğunu tespit etti.

İzmir'de korkunç şekilde bulundu! Ailesi her yerde onu arıyordu

05.05.2020, 09:05

İzmir'in Konak ilçesinde, ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu Sedat Özcan'ın (48) denizde, cansız bedeni bulundu.



Konak ilçesi Pasaport iskelesi yakınında suda bir kişinin olduğunu gören bir vatandaş, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen deniz polisi, öldüğü belirlenen kişinin cansız bedenini kıyıya çıkarttı. Üzerinden çıkan kimlikte cesedin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Sedat Özcan'a ait olduğu saptandı.



Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan Özcan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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