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Haberler İzmir İzmir'de otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklendi

'de otomobilin çarptığı metrelerce sürüklendi

'de yolun karşısına geçmek üzereyken otomobilin çarptığı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kimliği öğrenilemeyen yaya, metrelerce sürüklendi.

İzmir'de otomobilin çarptığı yaya metrelerce sürüklendi

05.05.2020, 09:31 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020,09:39

İzmir'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bayraklı yönünden Konak yönüne giden Veysi Ç. (26) yönetimindeki 35 AIN 177 plakalı otomobil, yolun kaşsını geçmeye çalışan 20'li yaşlardaki erkeğe çarptı. Kazada, kimliği öğrenilemeyen kişi metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Veysi Ç.'nin ihbarı üzerine gelen ambulansla yaralı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Otomobil sürücüsü Veysi Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

DHA

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