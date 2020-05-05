  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Şüpheli çanta korkuttu

Şüpheli çanta korkuttu

Şüpheli çanta korkuttu
Giriş Tarihi: 5.5.2020

İzmir'in Torbalı ilçesindeki belediye binası yanında dün saat 10.00 sıralarında sahipsiz çantayı gören vatandaşlar tedirgin olup, polisi aradı. Gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Bölgede yaya trafiğini durduran ekipler, çantanın içini kontrol etti. Kıyafetlerin çıktığı çantanın kime ait olduğu bilinmezken, polis çantayı Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

ÖMER DUR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şüpheli çanta korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA