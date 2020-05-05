Şüpheli çanta korkuttu

İzmir'in Torbalı ilçesindeki belediye binası yanında dün saat 10.00 sıralarında sahipsiz çantayı gören vatandaşlar tedirgin olup, polisi aradı. Gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Bölgede yaya trafiğini durduran ekipler, çantanın içini kontrol etti. Kıyafetlerin çıktığı çantanın kime ait olduğu bilinmezken, polis çantayı Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

ÖMER DUR