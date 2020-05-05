Haberler İzmir Virüs avcılarından kaçış yok

Virüs avcılarından kaçış yok

İzmir'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede virüs taşıyanların temas ettiği kişileri belirleme ve test için bu kişilerden numune alma görevi yapan virüs avcıları olarak adlandırılan 1000 kişilik ekip, kentin 30 ilçesinde 300'e yakın otomobille didik didik tarama yapıyor.

Giriş Tarihi: 5.5.2020











