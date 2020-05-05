Virüs avcılarından kaçış yok

Sağlık Bakanlığı İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce görevlendirilen virüs avcıları Kovid-19 testi pozitif çıkan hastanın verdiği bilgilerden yola çıkarak temas ettiği kişilere tek tek ulaşıyor. İzmir'deki başarının arkasında da bu ekip bulunuyor.
YÜZDE 20'SİNİ BULDULAR
Koruyucu tulum, maske ve eldivenleri giyerek belirlenen adreslerde test uygulanacak kişilerden numune alan filyasyon ekiplerinin yaptıkları çalışmalar virüsle mücadele sürecinde başarı getirdi. Ekip kent genelindeki vaka sayısının yüzde 20'sini ortaya çıkardı. Aralarında farklı branşlarda uzmanlıkları olan sağlık personellerinden oluşan filyasyon ekibinin önemine vurgu yapan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Metin Kızılelma, ekiplerin gösterdiği başarılı çalışmanın meyvelerini aldıklarını kaydetti.
Fatih ŞENDİL
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