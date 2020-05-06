“Bağışçımla mutlaka tanışmak istiyorum”

AİLE BOYU YAKALANDILAR

İzmir'de Meslek Lisesi öğretmeni Talat Güler ve eşi Aylin Güler, anneleri Muhsin Akgün ve Şadiye Akgün ile 19 aylık bebekleri Ozan Güler, korona virüse yakalandı. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aileden, küçük Ozan ile birlikte annesi Aylin Güler, dedesi Muhsin ve anneannesi Şadiye Akgün virüsü yenerek taburcu oldu. Talat Güler'e ise iki kez immün plazma verildi.

'TEŞEKKÜR EDECEĞİM'

İkinci immün plazmanın ardından sıkı takip altında olan ve taburcu olmak için değerlerinin düşmesini, sonuçlarının negatif çıkmasını bekleyen Talat Güler taburcu olduktan sonra ilk olarak, kendisinin hayata dönmesini sağlayan plazma bağışçısı ile tanışmak ve teşekkür etmek istediğini söyledi.

İmmün plazma ile hayata dönen Talat öğretmen, taburcu olacağı ve ailesine kavuşacağı günü bekliyor.



'NEFES ALMANIN DEĞERİNİ ANLADIM'

Yaşamanın ve nefes almanın değerini yoğun bakımda olduğu süreçte en iyi anlayanlardan biri olduğunu belirten Talat Güler, önümüzdeki günlerde kısmet olursa bu virüsü yenen ailemin yanına gideceğim. Bir süre sonra eğer doktorlarımız da izin verirse ben de immün plazma bağışçısı olmak istiyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL