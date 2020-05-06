İzmir'de su kesintisi 6 Mayıs Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İZSU 6 Mayıs tarihli su kesinti detayını paylaştı. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de 4 saati bulan su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir su kesintisi ile ilgili detaylar...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BAYINDIR ZEYTİNOVA

06.05.2020 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME ALAÇATI

06.05.2020 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY

06.05.2020 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN MORDOĞAN

06.05.2020 saat 09:15 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.