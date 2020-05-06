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Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 6 Mayıs Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

'de su kesintisi 6 Mayıs Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. bugünün su kesinti detaylarını paylaştı. İzmir'de yaşayanlar hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorularının yanıtını arıyor. İşte 6 su kesintisi detayları...

İzmir'de su kesintisi 6 Mayıs Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

06.05.2020, 10:12

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. İZSU 6 Mayıs tarihli su kesinti detayını paylaştı. İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de 4 saati bulan su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir su kesintisi ile ilgili detaylar...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BAYINDIR ZEYTİNOVA
06.05.2020 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME ALAÇATI
06.05.2020 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY
06.05.2020 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN MORDOĞAN
06.05.2020 saat 09:15 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

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