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Haberler İzmir Kızılay’a 100 koli erzak

Kızılay’a 100 koli erzak

Kızılay’a 100 koli erzak
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte toplumda artan yardımlaşma ve dayanışma kampanyalarına İzmir'deki hıristiyan cemaat lideri Ertan Çevik de katıldı. Türkiye Protestan Baptist Kiliseleri Başkanı Ertan Çevik, İzmirli iş insanı Yalçın Sevimli ile birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 kolilik erzak paketlerini Kızılay'a, 400 kolilik paketleri ise STK'lara teslim etti. Korona virüs salgını nedeniyle birçok insanın mağdur olduğu bu süreçte din dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini belirten Ertan Çevik, "Türkiye büyüklüğünü göstererek virüs salgını sürecinde de din dil ve ırk ayrımı gözetmeden ABD, Almanya, İtalya ve İspanya gibi birçok ülkeye yardım ediyor. Bizler de böyle bir süreçte Müslüman Türk halkının yanında olmak istedik" diye konuştu.

TOLGA TEKİN

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