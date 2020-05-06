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Haberler İzmir Kumar oynayan kadın dolaba saklandı

Kumar oynayan kadın dolaba saklandı

Kumar oynayan kadın dolaba saklandı
Giriş Tarihi: 6.5.2020

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri, kumar oynatıldığı düşünülen villaya baskın yaptı. Operasyonda dolabın içinde saklanırken bulunan bir kadın, polis ekiplerinin kendisini kamerayla kayda almasına tepki göstererek, Çekmeyin beni esnafım" dedi. Villada kumar oynayan 12 kişiye ceza yağdı.

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