Faturaları kabartan İGDAŞ’a soruşturma

EPDK; İstanbul'daki doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceledi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti. Yönetmeliğe göre abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az 35 günden fazla olmaması gerekirken, İGDAŞ'ın vatandaşlara bu süreyi aşan gün sayısına sahip fatura kestiği belirlendi. Bazı bölgelerde 75 günlük faturaların vatandaşa gönderildiği ve vatandaşın mağdur edildiği öğrenildi.



DIGER ILLER SIRADA

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma başlattık. İGDAŞ'a önce ihtarda bulunulacak. Ardından takibe alınacak şirkete aynı fatura oyunlarını sürdürdüğü takdirde çok ağır para cezası verilecek" dedi. Başka illerden de yüksek doğal gaz faturalarıyla ilgili tüketici şikayetleri geldiğini belirten Yılmaz, "Vatandaşımız bize güvensin. Onlara bir telefon, bir mail kadar yakınız. Başka illerden gelecek şikayetler de tek tek incelenecek ve gereği yapılacak" dedi.