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Haberler İzmir İzmir'de jeotermal kuyu ihalesi

'de ihalesi

'in Dikili ilçesinde bir jeotermal kaynak işletme ruhsat sahası içerisinde yer alan T1 kuyusu, kuyu başı binası, ısı merkezi ile ekipmanları ihaleye çıkarıldı.

İzmir'de jeotermal kuyu ihalesi

07.05.2020, 10:01

İzmir Valiliğinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait Dikili ilçesi Kaynarca mevkisinde bir jeotermal kaynak işletme ruhsat sahası içerisinde yer alan T1 kuyusu, kuyu başı binası, ısı merkezi ile ekipmanları 3 yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihale edilecek.

Yıllık kullanım muhammen bedeli KDV hariç 283 bin 549 lira, geçici teminat bedeli 8 bin 506 lira olarak belirlenen ihale, 3 Haziran saat 14.00'te İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacak.

İstekliler, gerekli belgeleri ihale gün ve saatine kadar müdürlüğe iletebilecek.

AA

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