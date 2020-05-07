Mukaddes Nine koronayı yendi

İzmir'de yaşayan 4 çocuk ve 7 torun sahibi 92 yaşındaki Mukaddes Adıyaman, 14 Nisan tarihinde ateş ve öksürük şikayetleri ile Özel İzmir Egepol Cerrahi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 teşhisi konulan Adıyaman, hemen tedavi altına alındı. Mukaddes Adıyaman, yoğun tedavinin ardından önceki gün alkışlar eşliğinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

'ONLAR İYİ Kİ VAR'

Kendini çok iyi hissettiğini belirten Adıyaman, "Üstün başarı göstererek beni tedavi eden, emek veren çok değerli hocalarımıza, canla başla çalışan sağlık çalışanlarına, bütün içtenliğimle teşekkür ederim. İyi ki varlar. Hastalık bizden korksun, biz hastalıktan değil. 92 yaşındayım, ben hallettim. Çok şükür bugün sağ salim evime gidiyorum" dedi.