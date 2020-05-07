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Haberler İzmir Neptün Soyer’den güzellik formülü

’den güzellik formülü

Neptün Soyer’den güzellik formülü
Giriş Tarihi: 7.5.2020

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Hıdırellez günü takipçilerine yüz güzelliği ile ilgili özel bir formül verdi. Su dolu kabın içine atılan çiçek karışımlarının cilde olan faydalarını anlatan ve bu formülü Balkan göçmeni bir arkadaşından öğrendiğini aktaran Soyer, "Sabah kalkıp bu suyla yüzünüzü yıkarsanız, hem daha güzel olurmuşsunuz, hem daha sağlıklı olurmuşsunuz" dedi.

Yüz yıkama formülünde takipçilerinden tam not alan Neptün Soyer'in, Anneler Günü'ne özel çekeceği videoda kek, çörek, pasta vb. tariflerde bulunması bekleniyor.

NİDA ALADAĞ

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