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Haberler İzmir İzmir Turizm Hijyen Kurulu oluşturuldu

oluşturuldu

İzmir Turizm Hijyen Kurulu oluşturuldu
Giriş Tarihi: 8.5.2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Hijyen Kurulu oluşturdu. Kurul salgın sürecinde turizm faaliyetlerinin devam edebilmesi için hijyen ve güvenlik kriterlerini belirlemeye başladı. Başkan Tunç Soyer, önümüzdeki günlerde İzmir ve İzmir'in tüm ilçelerinde devreye girecek yerel turizm hijyen standartlarının Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

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