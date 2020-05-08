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İzmir'de hava nasıl olacak? 'den 3 il için sağanak yağış uyarısı

İzmir'de hava bugün nasıl olacak? Ege'da hava yağışlı mı? Marmara'nın kuzey kesimleri ile Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri ve 'nun doğusu, 'nun büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Sıcaklıkların doğuda 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? Hangi illerimizde hava kaç derece olacak? İşte 'den gelen son bilgilere göre yurt genelinde .

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 il için sağanak yağış uyarısı

08.05.2020, 09:25 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020,10:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Denizli, Adıyaman, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Konya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un doğu, Antalya'nın kuzeydoğu ilçelerinde, öğle saatlerinde Sivas, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevreleri ile Kayseri'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; sabah saatlerinde Konya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un doğu, Antalya'nın kuzeydoğu ilçelerinde, öğle saatlerinde Sivas, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevreleri ile Kayseri'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

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