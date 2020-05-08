Haberler İzmir Lüks cipi denize atıp yoluna devam etti

Lüks cipi denize atıp yoluna devam etti

İzmir'in Urla ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir kişi, el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Giriş Tarihi: 8.5.2020











