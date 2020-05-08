İzmir'in Urla ilçesinde, B.G. (27), el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan üstü çıplak şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kiralık olduğu öğrenilen lüks cip olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla düştüğü yerden çıkarıldı.
İzmir’de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı
Lüks cipi denize atıp yoluna devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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