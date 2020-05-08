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Haberler İzmir Lüks cipi denize atıp yoluna devam etti

Lüks cipi denize atıp yoluna devam etti

'in Urla ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir kişi, el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Lüks cipi denize atıp yoluna devam etti
Giriş Tarihi: 8.5.2020

İzmir'in Urla ilçesinde, B.G. (27), el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan üstü çıplak şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kiralık olduğu öğrenilen lüks cip olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

İzmir’de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı

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