Virüs dedektiflerine takviye

Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen filyasyon ekibi, İzmir'de 600 kişi ile sahada virüsle mücadele veriyor.



SAYISI 600'E ÇIKARILDI

Virüs tespit edilen kişilerin temasta bulunduğu şüphelilerle iletişime geçen ekipler, bu kişilerden numune alıyor ve sosyal izolasyonunun sağlanması için 14 gün boyunca takip ediyor. Her sabah İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Genel Başkanlık binasında toplanan ekipler, maske, eldiven, koru-yucu gözlük takıp, koruyucu kıyafetlerini giyerek yola koyuluyor.Mücadelede filyasyonun büyük önemi olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalık-lar Birim Sorumlusu Dr. Metin Kızılelma, "Filyasyon bulaşıcı hastalıkların kaynağını bulmaya yönelik çalışmalardan biri. Kovid-19'da bunun ayrı bir değeri var, sadece bulaşıcı hastalığın kaynağını bulmuyoruz, aynı zamanda bu kaynaktan etkilenebilecek kişileri de saptıyoruz. Daha önce 422 kişilik bir ekiple bu çalışmaları yürütürken şimdi sayımızı 600'e çıkardık" dedi.





'EN ZORU SEVDİKLERİMİZE SARILAMAMAK'

Filyasyon ekibinde görev yapan Aynur Turhan, "Ülkemizde salgın başladığından beri özveriyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasının yanı sıra bizlerin de bu özverili çalışmasıyla salgının üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Havanın ısınmasıyla bu kıyafetlerle durmak çok zorlaştı. En zoru da sevdiklerimize sarılamamak. Sağlık personeli olarak bizler biraz daha risk altındayız dolayısıyla sevdiklerimize dokunmuyoruz. Bu durum bizim için en büyük güçlük" diye konuştu.