Yardımda sanal market dönemi

İzmir'de 22 bin üyesi olan ve birçok iş insanının desteklediği 'Bir çocuk da sen giydir' projesiyle Türkiye'de yaklaşık 70 bin çocuğa giysi yardımı yapılmasını sağlayan Nuran Baştan, dünyanın mücadele ettiği korona virüsü nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan ailelere hayırseverlerin sanal market üzerinden yaptığı alışverişlerin ulaştırılmasını sağlıyor.