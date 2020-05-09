CHP LGBTİ’nin derdinde

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın eşcinsel ilişkilerle ilgili İslam dininin hükümlerini dile getirmesine bazı barolar tarafından tepki gösterilmesi ve İstanbul'da bazı kent konseylerinin çocuklara yönelik LGBTİ ile ilgili skandal afişler hazırlamasının ardından İzmir'de yeni bir tartışma patlak verdi.



KARAR TALEP ETTİLER

Başkan Tunç Soyer'in 'LGBTİ Dostu Belediyecilik Protokolü' imzaladığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ismi verilen komisyonun CHP'li 6 üyesinin verdiği önerge tepki çekti. Geçtiğimiz aylarda LGBTİ renkleriyle aynı renklerden oluşan bir logo belirleyerek tartışmaların odağında yer alan komisyonun CHP'li üyeleri Nilay Kökkılınç, Sultan İpekli, İzel Zenginobuz Derinsu, Sıla İlgi Akkaş, Gamze Gül Çamur ve Birgül Sural Üner, İzmir'de 'toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, işletme, kurum, kuruluş ve STK'lara İzmir Büyükşehir Yıldızı verilmesi' için geçtiğimiz Mart ayında sundukları önergede belediye meclisinden karar çıkarılmasını talep etti. Bu yıldızın verilmesi için önerilen 8 kriter arasında "Tuvaletlerde toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun tasarımlara yer verilmesi" ve "İş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kamu spotuna yer veren ve bu spotu görünür kılan" şeklinde maddelerin olması kafaları karıştırdı.

"3. BİR TUVALET Mİ?"

Türkiye ve dünyanın korona virüsle mücadele edip binlerce kişinin yaşamını yitirdiği bir dönemde CHP'li üyelerin bu yaptığının abesle iştigal etmekten başka bir şey olmadığını belirten Belediye Meclisi'nin AK Partili Üyesi Hüsnü Boztepe, "Kadına yönelik şiddete karşı süslü cümlelere yer verdikleri ifadelerin içine öyle maddeler yerleştirmişler ki, anlamak mümkün değil. Örneğin iş yerlerinin kullanacağı kamu spotunun ne olduğunu araştırdım. Bir sonuca varamadım. Sorduğum hiç kimse de bir şey söyleyemedi. Ayrıca 'tuvalet maddesi' de çok tuhaf. Acaba CHP'liler işyerlerinde kadın-erkek tuvaletlerinin yanında 3. bir tuvalet yapılmasını mı istiyorlar? Ya da kadın ve erkek tuvaletlerinin içinde yer alan engelli tuvaletlerine benzer farklı tuvalet bölümlerinin eklenmesini mi talep ediyorlar" dedi.



"YILDIZDA LGBTI RENKLERİ" İDDİASI

Verilecek 'yıldızın' da yine LGBTİ renkleriyle süsleneceği yönünde duyumlar aldıklarını dile getiren Boztepe, "Türkiye ve dünya böylesine zorlu günlerden geçerken CHP neden LGBTİ renklerini taşıyacağı belirtilen bir 'yıldız' dayatmaya çalışıyor. CHP'liler bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Çünkü böylesine zorlu bir dönemde bu yaptıklarının İstanbul fethedilirken meleklerin cinsiyetini tartışanlardan bir farkı yok" diye konuştu.



HEYKEL İÇİN İHALE

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentte bir Mübadale Anıtı yapılması işinin organizasyonu için bir ihaleye çıktığı kaydedildi. Buna göre ihaleyi alan şirket heykeltıraş ve asistanlarını kente getirip anıtın yapım işini organize edecek.

Erhan GÜLENÇ

Tunç Soyer'e 'İzmirliler Günü' tepkisi