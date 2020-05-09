Eski TRT spikeri İzmir'de koronadan hayatını kaybetti!

Koronavirüsüne yakalanan Tamer Durukan, bir ay önce Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Pandemi Servisi'nde tedavi altına alındı. Solunum cihazına bağlanan Durukan, bugün hayata veda etti.

TRT eski Spikeri Tamer Durukan, İzmir Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşıyordu. Koronavirüsüne yakalanan Durukan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Solunum cihazına bağlanan Tamer Durukan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.