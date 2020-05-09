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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 9 Mayıs Cumartesi!

'de elektrik kesintisi 9 Mayıs Cumartesi!

'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak? Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İzmir'de elektrik kesintisi 9 Mayıs Cumartesi!

09.05.2020, 09:37

Elektrik kesintileri merakla araştırılıyor. Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağını araştırıyor. İşte 9 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BORNOVA
09.05.2020 09:00 12:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI ÜRÜNTAŞ TARIM, CAFER BOZDAĞ, ARÇELİK

KONAK
09.05.2020 09:00 14:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI KONAK MAHALLESİ, CUMHURİYET BULVARI VE CİVARI
09.05.2020 09:00 14:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI KONAK MAHALLESİ, MUSTAFA KEMAL SAHİL BULVARI, CUMHURİYET BULVARI VE CİVARI

SEFERİHİSAR
09.05.2020 10:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA SEFERIHISAR TURABIYE MAHALLESI NECAT HEPKON CADDESI 52/4 SOKAK 32 SOKAK VE CIVARI
09.05.2020 10:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA SEFERIHISAR TURABIYE MAHALLESI 52/3 , 52/5 SOKAK VE CIVARI
09.05.2020 10:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA SEFERIHISAR TURABIYE MAHALLESI 32/1 SOKAK CIVARI

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