İzmir'de elektrik kesintisi 9 Mayıs Cumartesi!

Elektrik kesintileri merakla araştırılıyor. Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde elektrik kesintilerinin yaşanacağını araştırıyor. İşte 9 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
BORNOVA
09.05.2020 09:00 12:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI ÜRÜNTAŞ TARIM, CAFER BOZDAĞ, ARÇELİK
KONAK
09.05.2020 09:00 14:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI KONAK MAHALLESİ, CUMHURİYET BULVARI VE CİVARI
09.05.2020 09:00 14:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI KONAK MAHALLESİ, MUSTAFA KEMAL SAHİL BULVARI, CUMHURİYET BULVARI VE CİVARI
SEFERİHİSAR
09.05.2020 10:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA SEFERIHISAR TURABIYE MAHALLESI NECAT HEPKON CADDESI 52/4 SOKAK 32 SOKAK VE CIVARI
09.05.2020 10:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA SEFERIHISAR TURABIYE MAHALLESI 52/3 , 52/5 SOKAK VE CIVARI
09.05.2020 10:00 17:00 YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA SEFERIHISAR TURABIYE MAHALLESI 32/1 SOKAK CIVARI
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