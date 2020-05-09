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İzmir'de elektrik kesintisi 9 Mayıs Cumartesi!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak? Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi var? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...