  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'deki kan donduran olayda yeni gelişme! Köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşınca...

'deki kan donduran olayda yeni gelişme! Köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşınca...

'in Karabağlar ilçesinde, hesabından beslediği köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşan M.O.T., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmir'deki kan donduran olayda yeni gelişme! Köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşınca...

09.05.2020, 15:05

Karabağlar'da bir kişinin sosyal medya hesabından köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin M.O.T olduğunu belirledi. M.O.T. düzenlenen baskınla gözaltına alındı.



Şüphelinin eziyet ettiği 7 köpek ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerleri tarafından kontrolden geçirildikten sonra Karabağlar Belediyesi'ne ait barınağa götürüldü.

Emniyette işlemleri süren M.Ç.'nin ifadesinde, "Köpek zaten ölüydü. Sosyal medyada ilgi çekmek amacıyla yaptım" dediği öğreniliyor.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'deki kan donduran olayda yeni gelişme! Köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşınca... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA