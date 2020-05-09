İzmir'deki kan donduran olayda yeni gelişme! Köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşınca...

Karabağlar'da bir kişinin sosyal medya hesabından köpeklere eziyet ettiği görüntüleri paylaşması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin M.O.T olduğunu belirledi. M.O.T. düzenlenen baskınla gözaltına alındı.





Şüphelinin eziyet ettiği 7 köpek ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veterinerleri tarafından kontrolden geçirildikten sonra Karabağlar Belediyesi'ne ait barınağa götürüldü.

Emniyette işlemleri süren M.Ç.'nin ifadesinde, "Köpek zaten ölüydü. Sosyal medyada ilgi çekmek amacıyla yaptım" dediği öğreniliyor.



Başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA