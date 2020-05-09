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Haberler İzmir Plazma şampiyonu

Plazma şampiyonu

’de, annesiyle birlikte korona virüse yakalanan vücut geliştirme milli şampiyonu olan , sağlığına kavuştuktan sonra 1 hafta arayla iki kez plazma bağışı yaptı.

Plazma şampiyonu
Giriş Tarihi: 9.5.2020

İzmir'de, beden eğitimi öğretmeni Burak Özkul, vücut geliştirme sporunda başarılarıyla öne çıktı. Atletik fizik kategorisinde 2016 ve 2017 yıllarında 2 Türkiye şampiyonluğu kazanan Özkul, 2016'de Dominik'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise 58 kişi içinde 7'nci oldu.

ANNESİYLE BİRLİKTE YAKALANDI
Anne, baba ve kardeşiyle birlikte yaşayan başarılı milli vücut geliştirme sporcusu Özkul, 31 Mart'ta korona virüse yakalandı. Burak Özkul'un dışında aile bireylerinden anne Nigar Özkul'un da (48) testi pozitif çıktı.

Burak Özkul, vücut geliştirmede iki kez Türkiye şampiyonluğu kazandı.

TABURCU OLUP EVE DÖNDÜLER
Anne-oğul, hastanedeki tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. 6 Nisan'da taburcu olan anne-oğul evlerine döndü. Evdeki karantina süreleri ise, 28 Nisan'da sona erdi. Karantina biter bitmez başarılı sporcu Burak Özkul, kan merkezine giderek ilk plazma bağışında bulundu. Ardından geçen 1 hafta sonrası tekrar merkeze gelen Özkul, ikinci kez plazma bağışında bulunarak, kendisi gibi bu virüse yakalanan diğer vatandaşlara şifa olmak istedi.

Özkul, kendisi gibi virüse yakalanan hastalara şifa olmak için iki kez plazma bağışında bulundu.

DIŞARI ÇIKMAYIN ÇAĞRISI
Vatandaşları dışarı çıkmamaya çağıran Burak Özkul, kendisinin ailesiyle izole bir yaşam sürdüğünü, evden çıkmamak için işine bile ara verdiğini, maske ve dezenfektan gibi gerekli önlemleri aldığını ancak her şeye rağmen Kovid- 19'a yakalandığını belirtip, halkın evden çıkmamasını istedi.

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