Plazma şampiyonu

İzmir'de, beden eğitimi öğretmeni Burak Özkul, vücut geliştirme sporunda başarılarıyla öne çıktı. Atletik fizik kategorisinde 2016 ve 2017 yıllarında 2 Türkiye şampiyonluğu kazanan Özkul, 2016'de Dominik'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise 58 kişi içinde 7'nci oldu.

ANNESİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Anne, baba ve kardeşiyle birlikte yaşayan başarılı milli vücut geliştirme sporcusu Özkul, 31 Mart'ta korona virüse yakalandı. Burak Özkul'un dışında aile bireylerinden anne Nigar Özkul'un da (48) testi pozitif çıktı.

Burak Özkul, vücut geliştirmede iki kez Türkiye şampiyonluğu kazandı.

TABURCU OLUP EVE DÖNDÜLER

Anne-oğul, hastanedeki tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu. 6 Nisan'da taburcu olan anne-oğul evlerine döndü. Evdeki karantina süreleri ise, 28 Nisan'da sona erdi. Karantina biter bitmez başarılı sporcu Burak Özkul, kan merkezine giderek ilk plazma bağışında bulundu. Ardından geçen 1 hafta sonrası tekrar merkeze gelen Özkul, ikinci kez plazma bağışında bulunarak, kendisi gibi bu virüse yakalanan diğer vatandaşlara şifa olmak istedi.

Özkul, kendisi gibi virüse yakalanan hastalara şifa olmak için iki kez plazma bağışında bulundu.



DIŞARI ÇIKMAYIN ÇAĞRISI

Vatandaşları dışarı çıkmamaya çağıran Burak Özkul, kendisinin ailesiyle izole bir yaşam sürdüğünü, evden çıkmamak için işine bile ara verdiğini, maske ve dezenfektan gibi gerekli önlemleri aldığını ancak her şeye rağmen Kovid- 19'a yakalandığını belirtip, halkın evden çıkmamasını istedi.