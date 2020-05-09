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Haberler İzmir Sağlık çalışanlarından Anneler Günü sürprizi

Sağlık çalışanlarından Anneler Günü sürprizi

İzmir Dr. ve Cerrahisi Eğitim ve 'ndeki , pandemi sürecinde uzak kaldıkları annelerinin Anneler Günü'nü uzaktan kutladı. Video haline getirilen kutlama mesajları duygusal anlar yaşattı.

Sağlık çalışanlarından Anneler Günü sürprizi

09.05.2020, 19:15

Pandemiye büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanları, çoğu zaman bulaşma ihtimaline karşı ailelerinden uzak kalıyor. Bu nedenle Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları, Anneler Günü nedeniyle uzak kaldıkları anneleri ile görüntülü görüştü.




Sağlık çalışanlarının çocukları da annelerini yine görüntülü arayarak Anneler Günü'nü kutladı. Hastane tarafından hazırlanan videoda, "Anneler Günü'nde anneye sarılmak her zaman güzel ama bu anneler gününde kahraman sağlık çalışanlarımız hayata sarılıyor.



Annelerle evlatlarından ayrı kaldığı son Anneler Günü bu olması dileğiyle tüm annelerimizin günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

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