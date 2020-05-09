Uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi

İzmir'de Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yapılan titiz çalışma ve araştırmalar neticesinde evinde uyuşturucu sattığı tespit edilen T.E. gözaltına alındı. T.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ödemiş Cezaevi'ne gönderildi.

SEVAL KONURALP