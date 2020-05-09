İzmir'de Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yapılan titiz çalışma ve araştırmalar neticesinde evinde uyuşturucu sattığı tespit edilen T.E. gözaltına alındı. T.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ödemiş Cezaevi'ne gönderildi.
SEVAL KONURALP
Uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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