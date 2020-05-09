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Haberler İzmir Virüse rağmen iki yeni mağaza açıyor

Virüse rağmen iki yeni mağaza açıyor

İzmirli iş insanı , yatırımlarıyla korona virüs salgınına adeta meydan okuyor. "Krizlerden ders alıp fırsata çevirmek gerekir" diyen Solak, Karşıyaka Bostanlı ve merkezde 1 milyon liraya yakın yatırım yaparak iki yeni mağaza açıyor.

Virüse rağmen iki yeni mağaza açıyor
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Perakende ayakkabı satışında Karşıyaka'dan doğan bir marka yarattıklarını belirten genç işadamı, "KapSHON markası ile büyüyeceğiz" dedi. Cumhuriyet'in 100. yılında 81 ilde 100 mağaza hedefleri olduğunu dile getiren Solak, "Beşinci mağazayı bu yılın sonuna kadar açacağız" diye konuştu. Ege bölgesinin en yüksek kapasiteli ambalaj fabrikasının sahipleri olduklarını belirten Solak, ayakkabı sektörünün çocukluk hayali olduğunu söyledi.

DOĞRU ADIM ÖNEMLİ
5 yılda 95 mağaza açmanın hayal olmadığını belirten Hakan Solak, "Doğru zamanda, doğru yerde büyümek ve doğru adım atmak önemli" dedi. Solak, "Yatırım yapmak cesaret ister diyorlar, ama krizde yatırım yapmak isanı daha diri ve dinamik yapıyor" diye konuştu.

Hakan Solak, "Perakende ayakkabı sektörü benim çocukluk hayalimdi" diyor

FATİH ŞENDİL

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