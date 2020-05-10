İzmir'de baltalı saldırgan, dehşet saçtı. Saldırgan, Karabağlar Yeşillik Caddesi'nde bulunan bir bankanın ATM'sine, Sandalyeci mağazası, otobüs durağı ve belediye otobüsüne zarar verdi. Vatandaşların ihbarı sonrası yakalanan zanlının 20 yaşındaki Ahmet Korkut olduğu ortaya çıktı.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlının polise verdiği ilk ifadesinde olayı cezaevine girmek için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. İfadesi tamamlanan zanlı Ahmet Korkut, sağlık raporu alındıktan ve işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.



■ FATİH ŞENDİL