İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 669 kişiye ceza

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti. Salgın ile başarılı bir mücadele veren Türkiye'de ise tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda büyükşehirlerde hafta sonu sokağa çıkış yasağı uygulanıyor. Yasağa uymayanlar ise polis denetiminde kaçamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.



Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından bugün saat 12.00'ye kadar 669 kişiye işlem yapıldı, toplam 1 milyon 496 bin 357 lira ceza kesildi.

AA