  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 10 Mayıs Pazar....

'de sular ne zaman gelecek? 10 Mayıs Pazar....

'dan yapılan duyuruya göre, bugün 'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar hangi ilçelerde su kesintilerinin olacağını ve İzmir'de suların ne zaman geleceğini merakla araştırıyor. İşte su kesintisi ile ilgili detaylar...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 10 Mayıs Pazar....

10.05.2020, 10:09

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? Su kesintisi hangi mahallelerde yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 10 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi ile ilgili merak edilenler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 10 MAYIS PAZAR

BERGAMA GAZİOSMANPAŞA, FATİH
10.05.2020 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ ÇANDARLI
10.05.2020 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA YENİBAĞARASI
10.05.2020 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

KINIK CUMALI
10.05.2020 saat 09:55 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 10 Mayıs Pazar.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA