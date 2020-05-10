İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 10 Mayıs Pazar....

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? Su kesintisi hangi mahallelerde yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 10 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi ile ilgili merak edilenler...
İZMİR SU KESİNTİSİ 10 MAYIS PAZAR
BERGAMA GAZİOSMANPAŞA, FATİH
10.05.2020 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI
10.05.2020 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA YENİBAĞARASI
10.05.2020 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KINIK CUMALI
10.05.2020 saat 09:55 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
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