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İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 10 Mayıs Pazar....

İZSU'dan yapılan duyuruya göre, bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar hangi ilçelerde su kesintilerinin olacağını ve İzmir'de suların ne zaman geleceğini merakla araştırıyor. İşte 10 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi ile ilgili detaylar...