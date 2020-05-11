Bebeğine Anneler Günü’nde kavuştu

Hamile olan 21 yaşındaki Lütfiye Şerif, 3 Mayıs Pazar günü, sancılarının artmasıyla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sezaryenle doğum yaptı.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Doktorlar, 'Hişmet' ismi verilen erkek bebeği, Kovid-19 testi pozitif çıkan annesiyle tedavi süresince bir araya getirmedi. Bir haftalık tedavinin ardından testleri negatif çıkan anne, Anneler Günü'nden bir gün önce bebeğiyle alkışlarla hastaneden uğurlandı.