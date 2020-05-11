Hamile olan 21 yaşındaki Lütfiye Şerif, 3 Mayıs Pazar günü, sancılarının artmasıyla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sezaryenle doğum yaptı.
ALKIŞLARLA UĞURLANDI
Doktorlar, 'Hişmet' ismi verilen erkek bebeği, Kovid-19 testi pozitif çıkan annesiyle tedavi süresince bir araya getirmedi. Bir haftalık tedavinin ardından testleri negatif çıkan anne, Anneler Günü'nden bir gün önce bebeğiyle alkışlarla hastaneden uğurlandı.
Bebeğine Anneler Günü’nde kavuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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