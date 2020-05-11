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Çeşme şehit annelerin unutmadı

İzmir'de şehit anneleri unutulmadı. Çeşme da nedeniyle, mahallelerde evleri ziyaret ederek annelere çiçek verirken, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara başkanlığındaki bir heyetde şehit Haydar Arda Erertingi'nin annesi İffet Dağlı'yı ziyaret etti.

Çeşme Vefa Destek Grubu şehit annelerin unutmadı

11.05.2020, 14:15 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020,14:26

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara başkanlığındaki bir heyet, Anneler Günü nedeniyle şehit Haydar Arda Erertingi'nin annesi İffet Dağlı'yı ziyaret etti.


Anlamlı ziyarete, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın yanı sıra Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, Çeşme İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdem Bekem, TCSG-24 Bot Komutanı Yüzbaşı Çağrı Ekim ve Çeşme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Salkım katıldı. Öte yandan Çeşme Vefa Destek Grubu da Anneler Günü nedeniyle, mahallelerde evleri ziyaret ederek annelere çiçek verdi.

Çeşme Kaymakamlığı başkanlığında oluşturulan Vefa Destek Grubu içerisinde yer alan Çeşme Müftülüğü imamları ve çalışanları da, Ovacık, Cumhuriyet ve Ardıç Mahallelerinde yaşayan, yaşı 100'ün üzerinde olan üç anneyi ziyaret ederek, çiçek ve Kur'an İlmihali verdi. Çeşme Müftülüğü imam ve çalışanları evlerinde ziyaret ettikleri çok sayıda anneye de, çiçeğin yanı sıra pide ve "Peygamberimiz ve Aile" adlı kitabı verdi. İmam ve müftülük çalışanları, sokak hayvanlarını da unutmayarak geçmiş haftalarda olduğu gibi can dostları besledi.

IHA

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