Çiçek sektöründe Anneler Günü sevinci

Çiçekçiler, hafta sonu boyunca internet ya da telefon üzerinden sipariş alarak evlere servis şeklinde hiz-met verdi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Süs Bitkileri Komitesi Üyesi Ali Osman Öğmen, "Anneler Günü'nde sokağa çıkma yasağından muaf tutulduğumuz için yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi. İçişleri Bakanlığı'nın, Anneler Günü dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri çiçek satan işyerlerinin evlere servis şeklinde hizmet verebileceği yönündeki genelgesi sektörde sevinçle karşılanmıştı. Çiçek satışları korona virüs salgını nedeni ile geçen yıllara göre durgun olan çiçekçiler, hafta sonu unutulmayacak bir yoğunluk yaşadı.

"BAYRAM BİZE ERKEN GELDİ"

Telefon ve internetten sipariş alan çiçekçiler, hem cumartesi hem de pazar günü yaşadıkları yoğunluktan dolayı siparişlerini yetiştirmekte zorlandı. Kırmızı gül taleplerine yetişmekte zorlandıklarını, gülden sonra da en çok buket çiçek ve nergislerin satıldığını anlatan Hüseyin Yılmaz, "Korona virüs satışları çok düşürmüştü. Anneler Günü'nde güzel satış yaptık" dedi. Siparişleri adreslere yetiştirmek için yoğun bir tempo ile çalıştıklarının altını çizen Muharrem Ağırdan ise, "Kimseyi mağdur etmeden siparişlerimizi yerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Bayram bize erken geldi" ifadelerini kullandı.





"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Süs Bitkileri Komitesi Üyesi Ali Osman Öğmen, "Bir günlük bu hareketlilik 50 günlük kaybımızı karşılamaz ancak sektör temsilcileri olarak Anneler Günü'nde sokağa çıkma yasağından muaf tutulduğumuz için yetkililere teşekkür ediyoruz. 50 gündür işyerlerini açamayan çiçekçiler için bu hafta unutulmaz oldu. Mesleklerine olan özlemlerini de gidermiş oldular" dedi.

Metin KURMALI