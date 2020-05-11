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Haberler İzmir Fedakar anneye dünya birinciliği hediye etti

Fedakar anneye dünya birinciliği hediye etti

Fedakar anneye dünya birinciliği hediye etti
Giriş Tarihi: 11.5.2020

İzmir Bornova'da Songül Gülen'in Anneler Günü hediyesi, hiperaktif oğlunun Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda elde ettiği dünya birinciliği oldu. Almanya doğumlu hemşire Songül Gülen uluslararası bir şirkette tercümanlık yaparken Sümeyye ve Osman adlı iki çocuk dünyaya getirdi. Gülen, hiperaktif oğlunun tedavisi uğruna mesleğini bıraktı. Aldığı tedavi ve özel eğitimle Zeka Vakfı ve TÜBİTAK'ın oyunlarında dereceler kazanan Osman'ın annesine son hediyesi, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda aldığı birincilik oldu.

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