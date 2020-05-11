İki şüphe, iki feci saldırı

İzmir'in Konak ilçesinde önceki gün bir kişi, eşiyle arasında ilişki olduğundan şüphelendiği yakın arkadaşı M.M'yi otomobil içinde karnından vurdu. Kanlar içinde yığılan adam çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, eli kanlı koca T.N. ise suç aleti silahla kayıplara karıştı.

HER YERDE ARANIYOR

Olay Konak'ın Tepecik semtinde meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan T.N, eşi ile yakın arkadaşı M.M'nin bir süredir aralarında bir ilişki olduğunu düşünmeye başladı. Geçtiğimiz gün bu konuyu konuşmak üzere yanına çağırdığı arkadaşıyla aralarında çıkan tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan T.N, içinde bulundukları otomobilin içinde M.M'yi silahıyla karnından vurdu. Gelen seslen üzerine olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, kanlar içindeki M.M'yi ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırdı. Kan kaybeden ve acilen ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis her yerde kaçan saldırganı arıyor.





ADRESTE KANLI PUSU

Erzurum'da ise meslekten atılan Uzman Çavuş Mükremin T. (41), eşiyle ilişkisi olduğundan şüplendiği bacanağı Fatih Özmen (27) ile baldızı Hülya Özmen'i (29) pusu kurarak tabancayla öldürdü. Kaçan Mükremin T. kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olay önceki gece 22.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Hüseyin Avni Ulaş mahallesinde yaşandı. Eski Uzman Çavuş Mükremin T. eşiyle ilişkisinden şüphelendiği bacanağı Fatih Özmen'in evinin önünde pusu kurdu. Fatih Özmen'in evden çıkıp, eşiyle birlikte 25 LE 192 plakalı otomobiline bindiğini gören Mükremin T. aracı çalıştırdığı sırada bacanağına kurşun yağdırdı.

KARDEŞİN FERYATLARI

Bu sırada Fatih Özmen'in eşi Hülya Özmen araçtan inip kaçmaya çalıştı. Mükremin T. baldızına da ateş etmeye devam etti. Kurşunların hedefi olan çift kanlar içinde yığılırken, dehşet saçan Mükremin T. olay yerinden kaçtı. Olayı gören Fatih Özmen'in kardeşi, ağabeyini ve yengesini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi. Talihsiz çift olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen hayatlarını kaybederken, beyaz bir otomobille kaçtığı tespit edilen Mükremin T, polis tarafından yakalandı.

Fatih ŞENDİL