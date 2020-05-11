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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 11 Mayıs Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi 11 Mayıs Pazartesi! ?

'de elektrik kesintileri yaşanıyor. 'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde daha fazla vakit geçirdiğimiz bugünlerde elektrik kesintileri de araştırılıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesik? ? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 11 Mayıs Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

11.05.2020, 10:12

ALİAĞA
11.05.2020 09:00 12:00 OG YENİ ABONE NEDENİYLE SAMURLU MAHALLESİ, ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KANTAR, BÜYÜK KARCI OTO, İDS DEMİR, TEKNOPET, AYAYDIN PETROL, ÖZGÜVEN MÜHENDİSLİK VE CİVARLARI
11.05.2020 09:00 11:00 OG YENİ ABONE NEDENİYLE ÇALTIDERE MAHALLESİ, BELTAŞ KARAYOLLARI VE CİVARLARI
11.05.2020 12:00 13:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE AŞAĞI ŞAKRAN VE CİVARLARI

BAYINDIR
11.05.2020 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZEYTINOVA MAHALLESI TR-5 TRAFOSU TAMAMINDA

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