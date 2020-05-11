Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 11 Mayıs Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrik kesintileri yaşanıyor. Gediz Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde daha fazla vakit geçirdiğimiz bugünlerde elektrik kesintileri de araştırılıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesik? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Mayıs Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...