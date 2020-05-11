ALİAĞA
11.05.2020 09:00 12:00 OG YENİ ABONE NEDENİYLE SAMURLU MAHALLESİ, ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KANTAR, BÜYÜK KARCI OTO, İDS DEMİR, TEKNOPET, AYAYDIN PETROL, ÖZGÜVEN MÜHENDİSLİK VE CİVARLARI
11.05.2020 09:00 11:00 OG YENİ ABONE NEDENİYLE ÇALTIDERE MAHALLESİ, BELTAŞ KARAYOLLARI VE CİVARLARI
11.05.2020 12:00 13:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE AŞAĞI ŞAKRAN VE CİVARLARI
BAYINDIR
11.05.2020 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZEYTINOVA MAHALLESI TR-5 TRAFOSU TAMAMINDA
İzmir elektrik kesintisi 11 Mayıs Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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