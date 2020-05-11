İzmir'de 400 bin dekar tarım arazisi sulanıyor

İzmir'de mayıs ayında başlayan 2020 yılı sulama sezonunda, toplam 400 bin dekar tarım arazisi sulanacak.



İzmir'de mayıs ayında başlayan 2020 yılı sulama sezonunda toplam 400 bin dekar tarım arazisi sulanacağını açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü V. Kaya Yıldız, "İzmir ilimiz ve ilçelerinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 520 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor. İzmir ilinde en önemli sulama projelerinin başında Menemen Ovası sulaması geliyor. İş kapsamında 190 bin 500 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 248 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor. DSİ, ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.





Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılıyor.



Bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilirken, tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltiliyor. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanıyor. DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyulduğunu bildirdi. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor.

IHA