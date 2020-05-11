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Haberler İzmir İzmir'de AVM'ye silahlı saldırı! Pompalı dehşeti

'de 'ye silahlı ! Pompalı dehşeti

'in Bornova ilçesinde bulunan bir 'ye pompalı tüfekle ateş açan kişi kaçtı. Alınan bilgiye göre, Yeşilova Mahallesi 4174 sokakta bulunan AVM'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Kafasında kar maskesi bulunan şüpheli, yaklaşık 9 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İzmir'de AVM'ye silahlı saldırı! Pompalı dehşeti

11.05.2020, 09:01

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alışveriş merkezinin camlarında maddi hasar meydana geldi.



Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4174 Sokak'ta bulanan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kafasında kar maskesi bulunan kişi veya kişiler alışveriş merkezinin önüne gelerek pompalı tüfekle ardı ardına ateş açtı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler hızla olay yerinden uzaklaşırken, alışveriş merkezinin güvenlikleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, alışveriş merkezinin camlarında maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA-AA

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