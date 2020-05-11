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'de korkunç olay! 12 yaşındaki çocuk babasının tüfeğiyle ablasını vurdu

'de 12 yaşındaki bir çocuk babasına ait pompalı tüfekle oynarken ablasını sırtından vurdu. , Hasan T.'yi karakola götürürken, hastaneye kaldırılan Rabia T.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

İzmir'de korkunç olay! 12 yaşındaki çocuk babasının tüfeğiyle ablasını vurdu

11.05.2020, 16:56 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020,17:21

İzmir'in Kiraz ilçesinde Hasan T. (12), babasına ait pompalı tüfekle oynarken, kazara tetiğe dokununca ablası Rabia T.'yi (14) sırtından vurdu. Jandarma, Hasan T.'yi karakola götürürken, hastaneye kaldırılan Rabia T.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında, kırsal Çayağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan T., iddiaya göre, evde babasına ait pompalı tüfeği eline alıp, oynamaya başladı. Bu sırada çocuk, kazara tetiğe dokundu. Bir anda ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, yakınındaki ablası Rabia T.'nin sırtına isabet etti. Kanlar içinde kalan Rabia T., silah sesine koşan yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Rabia T., buradaki müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Raiba T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Hasan T.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

DHA

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