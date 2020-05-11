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İzmirlilere bunları yedireceklerdi! Skandal görüntüler

'da, ve 'e gönderilmek üzere hazırlananetlerin skandal görüntüsü mide bulandırdı. Hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edilen iş yerinde 1,5 ton sağlıksız ele geçirildi.

İzmirlilere bunları yedireceklerdi! Skandal görüntüler

11.05.2020, 13:15

Adana'da, hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edilen iş yerinde 1,5 ton sağlıksız sakatat ele geçirildi.

Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'nde ruhsatsız üretim yapan işletmeyi denetledi.

Ekipler burada, 1,5 ton sağlıksız sakatat ele geçirdi. Hijyen kurallarına ve çalışma yönetmeliğine uymadığını tespit edilen iş yeri ise mühürlendi.

İmha edilen sakatatların, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) "iyi geldiği" iddiasıyla rağbet gören kelle ve paça çorba yapılarak vatandaşa satılması için İstanbul ve İzmir'e gönderileceği bildirildi.

AA

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