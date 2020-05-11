Kısıtlamada boş yollarda kural ihlali yapan sürücülere ceza

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evlerde kalınırken, hastane, eczane çalışanları, fırıncılar, kargo şirketi personeli, akaryakıt istasyonu görevlileri gibi birçok meslek kolunda çalışanlar ise görevlerine devam ediyor. Sokaklarda ve caddelerde olan boşluklar da göze çarpıyor. Birçok sürücü, yolları boş gördüğünde rehavete kapılıp, aşırı hız yapıyor. Cadde ve sokakların boş olmasını fırsat bilen sürücüler, kurallara uymayıp, kırmızı ışıkta geçerek, birçok kuralı ihlal ediyor. Bu ihlalleri yapan sürücüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde izlenen kameralardan tespit edilip, araçlarının plakalarına ceza yazılıyor. Merkezdeki 2 bin 478 kameradan şehrin her noktasını izleyen ekipler, gerekli gördükleri takdirde durumu sahadaki polislere de haber veriyor. Polis ekipleri de ihlal yapan sürücüleri durdurup, cezai işlem uyguluyor.





'KARŞINIZA HER ZAMAN BİRİ ÇIKABİLİR'

Yolların boş olması nedeniyle birçok sürücünün trafik kurallarını ihlal ettiğini söyleyen ileri sürüş teknikleri uzmanı Aybars Yüce, "Sürücüler, trafik kurallarının her zaman geçerli olduğunu unutmasınlar. İnsanlar kimse sokağa çıkmadığı için bütün trafik kurallarının kendisine ait olduğunu düşünüyor. Bunun sonucunda çok trajikomik kazalar da ortaya çıkabiliyor. Rehavete kapılan sürücüler, bomboş yolda kafa kafaya çarpışabiliyor. Ayrıca bu boşluklardan yararlanmak isteyen belediyeler, yollarda, caddelerde ve refüjlerde çalışmalar yapıyorlar. Bu belediye işçilerine de dikkat edilmesi gerek. Karşınıza her zaman birisi çıkabilir" dedi.





Şirkette şoförlük yapan ve kısıtlamadan muaf olan sürücülerden Mehmet Efe (60) ise "Ben sokağa çıkma yasağı olan günlerde de kurallara dikkat ediyorum. Trafik boş olduğu için fazla sürat yapmak ve kırmızı ışıklarda geçmek tehlikeli hale geliyor. Bu yüzden dikkat etmek gerektiğine inanıyorum. Sokağa çıkma yasağı olan günlerde trafikte özellikle kırmızı ışığı ihlal edenlere ve fazla sürat yapanlara sıkça rastlıyorum" diye konuştu.