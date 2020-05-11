İzmir'de 2 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 949 kişiye toplam 2 milyon 153 bin 905 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 2 gün kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.
Denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 949 kişiye toplam 2 milyon 153 bin 905 lira ceza verildi.
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından ise polis ekipleri, sokağa araçlarıyla çıkanlara yaş ve maske denetimi yaptı. Vatandaşlar gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.
AA
Sokağa çıkma kısıtlamasında İzmir'de kaç kişiye ceza yazıldı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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