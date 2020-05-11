Tire, metruk binalardan kurtuluyor

İzmir Tire'de, yıkılmak üzere olan metruk binaların tehlike saçtığını defalarca sayfalarına taşıyan Yeni Asır'ın ısrarlı yayınları ses getirdi. Belediye ekipleri encümen kararıyla belirlenen binaların yıkımına başladı. Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapıların sahipleri tarafından yıkılmaması üzerine harekete geçen Fen İşleri ekipleri 3194 sayılı imar kanunun 39'ucu maddesi gereğince belirlenen binaları yıkmaya başladı. İlk olarak, İpekçiler mahallesi, Gazi caddesi ile Karagaziçeşme sokakta terk edilmiş metruk iki binanın yıkımını kontrollü şekilde gerçekleştirdi.

KONTROLLÜ YIKIM

Yıkım öncesi çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ortaya çıkan moloz ve atıklar ise kamyonlara yüklenip moloz döküm alanlarına taşındı. İlçe genelinde birçok benzer tehlikeli binanın bulunduğunu belirten vatandaşlar "Yeni Asır'a teşekkür ederiz. Yetkililere sesimizi duyurmakta bizlere yardımcı oldular" diye konuştular.

Nadir UYSAL