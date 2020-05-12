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Haberler İzmir AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de 188 bin 29 aile, nakdi yardımdan faydalandı

: 'de 188 bin 29 aile, nakdi yardımdan faydalandı

  sosyal medya hesabından 'de yapılan yardımlara ilişkin açıklama yaptı. AK Partili Dağ, "İzmir'de Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında 188 bin 29 aile, 188 milyon 29 bin TL'lik nakdi yardımdan faydalandı" dedi.

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de 188 bin 29 aile, nakdi yardımdan faydalandı

12.05.2020, 18:30

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, koronavirüs pandemisi sürecinde Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların İzmir için sunduğu ekonomik destekler ile ekipman yardımları konusunda bilgi verdi.

188 MİLYON 29 BİN TL'LİK YARDIM

AK Parti'li Dağ, kent genelinde kısa çalışma ödeneğine başvuran işletme, ödenekten faydalanan çalışan, maske ve kolonya dağıtımı yapılan kişi, esnafa verilen destek ve nakdi yardımdan faydalanan aile sayılarını paylaştı.

AK Parti'li Dağ, açıklamasında, "İzmir ilinde kısa çalışma ödeneğine 25 bin 642 işletme başvuruda bulundu. 209 bin 759 çalışan ödenekten faydalandı. 65 yaş üstü 615 bin 91 kişiye koruyucu maske ve kolonya dağıtımı yapıldı. Tüm esnafımız için verilen 25 bin TL'ye kadar limitli İşletme Finansman Desteği paketinden 10 bin esnaf faydalandı. Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında 1. 2. ve 3. Faz yardım paketlerine 338 bin 770 başvuruda bulunuldu. 188 bin 29 aile 188 milyon 29 bin TL'lik nakdi yardımdan faydalandı" dedi.




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