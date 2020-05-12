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Haberler İzmir İzmir'de emekli doktor koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

'de emekli doktor koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

'de iç hastalıkları uzmanlığı olan emekli doktor (64), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de emekli doktor koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

12.05.2020, 18:57

İzmir Tabip Odası üyesi, iç hastalıkları uzmanlığı olan emekli doktor Galip Berkan Dingiloğlu'na, bir süre önce yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisine alınan Dingiloğlu, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Burada tedavisine devam edilen emekli doktor, bu sabah yaşamını yitirdi. İzmir Tabip Odası'nca Galip Berkan Dingiloğlu'nun cenazesinin, kentte toprağa verileceği duyuruldu.

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