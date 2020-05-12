İzmir'de otomobil çarpıp böyle kaçtı! Polis, ağır yaralandı

İzmir'deki kaza, 7 Mayıs Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Buca ilçesi 220 sokakta meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen Kaan Aydın, çöp atmak için dışarıya çıktı. Aydın, sokak üzerinde yürüdüğü sırada sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 AGP 605 plakalı otomobil, arkasından gelerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aydın, havaya savrularak yere düştü. Araç sürücüsü ise hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.





İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan polis memuru Aydın'ı ambulansa alarak Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne sevk etti. Aydın'ın yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, meslektaşı olan Kaan Aydın'a çarpan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.





KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerindeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. kaza anının bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği görüldü.

#İzmir'in Buca ilçesinde bir polis memuru, sokakta yürüdüğü sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı pic.twitter.com/W3lNzwVIe6 — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) May 12, 2020

Görüntülerde, polis memuru Kaan Aydın elindeki poşetler ile sokak üzerinde yürüğüdü sırada, arkasından hızla gelen beyaz bir otomobil önce kaldırıma çıkıyor, ardından Aydın'a, çarpmanın etkisiyle Aydın havaya savruluyor ve yere düşüyor. Çarpan araç ise olay yerinden kaçıyor.





DHA